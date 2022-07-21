Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Cizre Belediyesi, Mehmet Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre Kaymakamı Tunç, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.