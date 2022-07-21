Cizre Kaymakamı Tunç, öğrencileri ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.
Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten, BESYO sınavlarına hazırlanan gençler, yoğun antrenman programını sürdürüyor.
Kaymakam Tunç, Cizre Belediyesi bünyesinde eğitim alan 65 öğrenciyi ziyaret ederek, onlara başarılar dileyerek forma hediye etti.
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