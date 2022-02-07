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Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi

07.02.2022 16:54
Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün öğrencilerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Anadolu Lisesinde öğrencilerle görüşen Kaymakam Tunç, öğrencilerle badminton oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cevdet Hacıbektaşoğlu ve okul müdürü Serdar Altan ile sınıfları gezen Tunç, öğrencilere hedef belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sene boyunca planlı programlı çalışmalarını öneren Tunç, öğrencilere kitap hediye etti.

Daha sonra öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Tunç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.

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Mehmet Tunç, Yunus Emre, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Tunç öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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