Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret

26.02.2022 09:10
Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Davut Özkan ile bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Davut Özkan ile bir araya geldi.

Kaymakam Tunç, ESO Başkanı Memduhoğlu ve Özkan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Tunç, Memduhoğlu ve Özkan ile çeşitli konular üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Memduhoğlu ve Özkan da görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tunç'a teşekkür etti.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Tunç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret - Son Dakika


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