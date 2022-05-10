Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği

10.05.2022 16:44
Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kaymakamlık binasında önündeki Kızılay Kan Bağışı Tırında sağlık kontrolü ve bilgilendirme yapılmasının ardından kan bağışında bulunan Tunç, sağlıklı insanların 3 ay ara ile kan verebileceğini belirterek, sağlık durumu uygun olan vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kaymakam Tunç, kan bağışında bulunmak isteyenlerin 22 Mayıs'a kadar 09.30 - 18.00 saatleri arasında Kaymakamlık binası önündeki Kızılay Kan Bağışı Tırına gelip, destek sunabileceğini belirtti.

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Kaymakamlık, Mehmet Tunç, Kan Bağışı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika


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