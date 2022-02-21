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Cizre Kaymakamı Tunç, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı Tunç, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi

21.02.2022 13:39
Cizre Kaymakamı Tunç, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede vatandaşlarla görüştü.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede vatandaşlarla görüştü.

Mem-u Zin Bulvarındaki bir kahvede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tunç, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşlara tatlı ikramında bulunan onlarla çay içen Tunç, kendisine iletilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaymakam Tunç, Sur Mahallesinde bir aile ziyareti sırasında tanıştığı bedensel engelli Muhammed Gök ile de görüşerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Gök'ün tekerlekli sandalye ile evine rahat gidip gelemediğini belirtmesi üzerine Tunç, Fen İşleri Müdürlüğüne yola parke taşı döşenmesi konusunda talimat verdi.

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Mehmet Tunç, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Tunç, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi - Son Dakika


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