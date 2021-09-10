Cizre Kaymakamı Tunç, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Cizre Belediyesi, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Cizre Karayolları Şefliği tarafından yapılan Şırnak Silopi yolunda incelemelerde bulundu.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tunç, yetkililerden bilgi aldı.

Cizre Belediyesinin yeni Şırnak yolunda kanalizasyon hatlarının deplase, sel ve su baskınlarına karşı dere ıslahı ve menfez çalışmasına başladığını belirten Tunç, gereken diğer ihtiyaçlar için talimat verdiğini söyledi.

Tunç, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmasıyla yeni Şırnak yolunu estetik ve temiz bir görünüme kavuşturacaklarını kaydetti.