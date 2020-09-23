Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu, 24 derslikli okul inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak İl Özel İdaresi tarafından ilçede yapımı süren 24 derslikli okul binasında inceleme yaptı.

Sinanoğlu, Yafes Mahallesinde 3 bin 110 metrekare alanda inşası süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okulda bilgisayar laboratuvarı, kantin, kütüphane, öğretmenler odası, zümre öğretmenler odası, müdür odası, 2 müdür yardımcı odası, arşiv ve sığınak da bulunduğu belirtildi.

2 milyon 888 bin liraya mal olacak 24 derslikli ilkokul binasında çalışmaların kazım ayında tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.