Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu, 24 derslikli okul inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak İl Özel İdaresi tarafından ilçede yapımı süren 24 derslikli okul binasında inceleme yaptı.
Sinanoğlu, Yafes Mahallesinde 3 bin 110 metrekare alanda inşası süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Okulda bilgisayar laboratuvarı, kantin, kütüphane, öğretmenler odası, zümre öğretmenler odası, müdür odası, 2 müdür yardımcı odası, arşiv ve sığınak da bulunduğu belirtildi.
2 milyon 888 bin liraya mal olacak 24 derslikli ilkokul binasında çalışmaların kazım ayında tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:47 - Kaynak: AA
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