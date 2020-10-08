Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Sinanoğlu, Konak Mahallesinde 180 bin metrekare alanda yapılacak olan millet bahçesinde inceleme yaptı, belediye tarafından dolgu çalışmalarının başlatılması için talimat verdi.

Cizre Belediyesi Sosyal Tesis ve Kıyı Restoran Projesini inceleyen Sinanoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Sinanoğlu, daha sonra Cizre Altın Kemer Projesi ile ilgili inceleme yaptı, Hz. Nuh Türbesi, Kırmızı Medrese, Kesikbaş Türbesi, İsmail Ebul-iz El Cezeri türbesinin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma ile kültür yolu projesini inceledi.

Sinanoğlu'nun temasları Şerafettin Elçi Caddesinde yapımı devam eden sokak sağlıklaştırma çalışması ile ilgili gerçekleştirdiği ziyaret ile sona erdi.