Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesinden Cizre Şehir Pulu
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi PTT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin tanıtımı projesi kapsamında tarihi ve turistlik yerlerinin fotoğraflarından oluşan 6 farklı pul bastırdı.
Şırnak
'ın Cizre Kaymakamlığı
ve Cizre Belediyesi PTT
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin tanıtımı projesi kapsamında tarihi ve turistlik yerlerinin fotoğraflarından oluşan 6 farklı pul bastırdı.
Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi tarafından Kırmızı Medrese Ters Kubbe, İsmail Ebul - iz El Cezeri filli saat figürü, Ulu Cami, Cizre gece görünümü, Hamidiye
Kışlası ve şehrin sembolü olan Nergis çiçeği gibi tarihi fotoğraflardan oluşan sanatsal değeri yüksek pullar bastırdı. Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, "Tarihi şehir Cizre'nin her alanda tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bastırdığımız pullar ile Türkiye
'nin ve dünyanın dört bir yanına Cizremiz ile ilgili görselleri barındıran pulları posta yoluyla ulaştırmayı amaçlıyoruz. Projenin Cizre'nin tanıtılmasına ve bilinmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Pulların hazırlanmasında emeği geçen PTT Genel Müdürlüğü ve Şırnak PTT Başmüdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Şırnak PTT İşletme Müdürü Nevzat İnan: pulun dünyada önemli bir değere sahip olduğunu belirterek, "Pulu, vatandaşlara sevdirmek, pul değerine yeni bir boyut kazandırmak amacı ile kişisel ve kurumsal pul uygulaması ile Türk pulculuğuna yeni bir heyecan kattığımızı düşünmekteyiz. Pul haline dönüşen bu görseller hatıra amaçlı kullanabilindiği gibi gönderilerinize yapıştırarak posta işleminde de kullanılabilmektedir. Bu uygulama sadece Türkiye de değil, tüm dünyada geçerlidir. Bu uygulama başka ülkelerde de değer gören bir uygulamadır. Bizde coğrafyamızdaki güzellikleri ve Cizremizi tanıtmış olacağız. Bu şekilde hem Cizre ilçemizi tanıtma hem de pulculuğa farklı bir boyut getirmiş oluyoruz. Kurumsal pula geçiş yapan Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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