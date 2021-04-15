Cizre Küçük Sanayi Sitesinde yol çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol genişletme, yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesi, 2016 yılında faaliyete giren 148 esnafın bulunduğu Küçük Sanayi Sitesinin yol sorununu çözmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu hattı onarımının ardından 25 bin metrekarelik yol kilit parke taşları yenilenecek.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, yıllardır ciddi bir sorun olan Sanayi Sitesi alt yapı sorunu, alt temel malzemesi ile dolgusunun yapılması ve yolların yeniden döşenmesi işlemlerini kısa sürede gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda site esnafının yıllardır yaşadığı yol sorunu kısa sürede çözüme kavuşacak." dedi.

Esnaf da çalışmalar için belediye yetkililerine teşekkür etti.