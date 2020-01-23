Cizre'nin çözüm merkezi: Alo 185 - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi ilçenin tamamına 7 gün 24 saat hizmet veriyor.



Cizre Belediyesi vatandaşların alt yapı ile ilgili sorunlarının bir an önce çözülmesi için teknolojinin tüm imkanlarını da kullanan Alo 185, aldığı ihbarları online olarak saha ekiplerine iletiyor. 7-24 kesintisiz hizmet veren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Çağrı Merkezinde Alo 185 vatandaşlardan gelen tüm şikayetler değerlendirilerek, 185 arıza kayıt programı aracılığıyla ilgili birimlere aktarılmakta, alınan arıza kaydına ait kayıt numarası, talepte bulunan abonenin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile abonelerimizin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Bilgisayar programları tüm bölgelere bildirilen arıza ihbarlarını sorgulamaya ve raporlamaya imkan verecek şekilde düzenlenmiş olup, çağrı merkezimizin fiziki imkanları ve sistemi yenilenerek vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmakta. - ŞIRNAK