Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı
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Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:36 Kaynak: İHA
Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak
Cumhuriyet Savcılığından, Cizre
Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olan Abdulhamit Durgut'un iki yıllık görev süresinin dolmasının ve Isparta
'nın Yalvaç
ilçesine atanmasının ardından, Cizre'ye atanan Korhan Sert, görevine başladı. - ŞIRNAK
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