Son Dakika Haberleri: Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı
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Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

43 dakika önce

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı, System.String[]
Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olan Abdulhamit Durgut'un iki yıllık görev süresinin dolmasının ve Isparta'nın Yalvaç ilçesine atanmasının ardından, Cizre'ye atanan Korhan Sert, görevine başladı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:36 Kaynak: İHA
Şırnak, Cizre, Güncel
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