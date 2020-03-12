Cizre Nur Kadın Kültür Merkezinde kurslar devam ediyor - Son Dakika

Cizre Nur Kadın Kültür Merkezinde kurslar devam ediyor

Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde kurslar devam ediyor.

Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde kurslar devam ediyor.

Kadınların yaşam koşulları ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyete açılan Nur Kadın Kültür Merkezi, birçok eğitim alanda kurs ve mezun vermeye devam ediyor. El sanatları, giyim, tekvando, judo, anasınıfı, Kur'an-ı Kerim ve plates gibi kurslarda 200 kursiyere ev sahipliği yapan merkez ücretsiz kurslarla ilçedeki vatandaşlara hizmet veriyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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