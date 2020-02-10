Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Cizre- Nusaybin uluslararası karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kaldı.


Cizre'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle yüzlerce araç ve sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülere çevre köylerden ve evleri yola yakın olan vatandaşlar tarafından çay, poğaça, simit ve yemek ikram edildi.


Cizre çıkışında önlem alan polis ekipleri, kar lastikleri ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır kuyruğunun Cizre- Silopi karayolunun 10. kilometresine kadar ulaştığı öğrenildi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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