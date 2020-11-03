Cizre polisi İzmirli depremzedelere yardım kolisi gönderdi - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere giyeceklerden oluşan yardım kolileri gönderdi.

İzmir'de 107 kişinin hayatını kaybettiği bin 27 kişinin yaralandığı 6,6 büyüklükteki depremin ardından Türkiye İzmirli depremzedeler için tek yürek oldu. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya yıkılma tehlikesi olup evlerine giremeyen ve giyecek ihtiyacı olan İzmirli vatandaşlara yönelik çeşitli yaş gruplarına hitap eden bay, bayan ve çocuklara için giysi gönderildi.

Toplum Destekli Büro Amirliğinde özel bir itina ile hazırlanan yardım kolileri görevli polisler tarafından deprem bölgesine göhderildi. - ŞIRNAK