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Cizre polisi okul önlerindeki denetimleri arttırdı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Cizre polisi okul önlerindeki denetimleri arttırdı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor.


Altı ayrı noktada gerçekleşen denetimde 120 polis görev aldı. 32 araç ve 456 kişinin sorgulandığı denetimde ekipler öğrencilerle sohbet ederek, uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu. Öğrenciler de okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları polise anlattı. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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