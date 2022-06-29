Cizre'de polisten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Cizre'de polisten dolandırıcılık uyarısı

29.06.2022 12:44
Cizre'de polisten dolandırıcılık uyarısı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kurban satış noktasında sahte para, karşılıksız senet veya çekler hakkında uyarılarda bulundu.

Polisler, dolandırıcılara karşı uyardığı vatandaşlara da broşür dağıttı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de polisten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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