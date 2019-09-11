Cizre polisinden okul çevrelerinde denetim

Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerini denetledi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği görevlileri, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri vatandaşların şüpheli şahısları "155 Polis İmdat Hattı" iletmeleri konusunda bilgilendirdi.