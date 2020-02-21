Cizre polisinden üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre polisinden üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri - Son Dakika

Cizre polisinden üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri

15 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlilerine Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) sunumu kapsamında uyuşturucunun zararları...

Cizre polisinden üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlilerine Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) sunumu kapsamında uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer verildi.


Cizre Narkotik Gurup Amirliği ekipleri tarafından Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Seminerde yapılan sunumda uyuşturucu kullanımının 'bir kereden bir şey olmaz' deyip uyuşturucu kullananların uyuşturucu batağına sürüklendiği ve hayatlarının kabusa döndüğü belirtildi.


Seminerde, öğrenci ve akademisyenlere madde kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığının belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapmalı gibi konulara değinildi. Eğitim sonunda öğrencilerin madde bağımlılığı ile ilgili merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. - ŞIRNAK

Narkotik, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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