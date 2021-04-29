Cizre'de polis ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Cudi Mahallesi ve Dicle Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye ramazan kolisi dağıttı.

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret eden polisler, sorunlarını dinlediği aileleri ilgili kurumlara yönlendirdi.