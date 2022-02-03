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Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

03.02.2022 14:57
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terhisine 20 gün kala, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan (27), memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terhisine 20 gün kala, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan (27), memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Günay Tarcan, "Ah yavrum, bizi nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakolu'na dün PKK'lı teröristler tarafından havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne gece yarısı uçakla getirilen Tarcan'ın cenazesi, hastane morguna konuldu. Şehit Tarık Tarcan için bugün Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Reşadiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin babası Hilmi ile annesi Günay Tarcan ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT OĞLA ASKER SELAMIŞehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin camiye getirilmesinin ardından Hilmi Tarcan, oğlunun fotoğrafına bakarak, asker selamı verdi. Baba Tarcan, "Oğlum hakkını helal et, benimki sana sonuna kadar helaldir" dedi.Anne Tarcan da şehit oğlunun tabutuna sarılıp, "Yavrum benim. Ah yavrum benim, nasıl bıraktın bizi?" diyerek gözyaşı döktü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Tarcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın ardından askerlerin omuzlarında taşındı. Şehit Tarık Tarcan'ın cenazesi, götürüldüğü Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.


Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı
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Tarık Tarcan, Eskişehir, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre şehidi Tarık Tarcan, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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