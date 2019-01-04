Son Dakika Haberleri: Cizre Sınırına Askeri Sevkıyat

Cizre Sınırına Askeri Sevkıyat

1 saat önce

Çeşitli illerden Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin'den yola çıktı.

Cizre Sınırına Askeri Sevkıyat, System.String[]
Çeşitli illerden Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin'den yola çıktı.

Sınır birliklerine takviye için çeşitli illerden gönderilen ve Mardin'de konuşlandırılan askeri araçlar yola çıktı. Kızıltepe karayolundaki üslerde ve Midyat'ta konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar, Cizre'ye gönderildi. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

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