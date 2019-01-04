Cizre Sınırına Askeri Sevkıyat
15 dakika önce
Cizre sınırına askeri sevkıyatMARDİN - Çeşitli illerden Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin'den yola çıktı.
Cizre
sınırına askeri sevkıyat
MARDİN - Çeşitli illerden Şırnak
'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin
'den yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye için çeşitli illerden gönderilen ve Mardin'de konuşlandırılan askeri araçlar yola çıktı. Kızıltepe
karayolundaki üslerde ve Midyat
'ta konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar, Cizre'ye gönderildi. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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