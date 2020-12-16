Cizre Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Misli Com. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizre Spor hafta sonu deplasmanda oynayacakları Esenler Erok Spor maçına hazırlanıyor.

Teknik Direktör Ender Traş, yaptığı açıklamada, Esenler Erok Spor maçı hazırlıklarının sürdüğünü, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Cizre Spor'u layık olduğu yere taşımak istediklerini kaydeden Traş, bunun mücadelesini verdiklerini belirtti.

Hafta sonu karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu ifade eden Traş, şöyle konuştu:

"Bizler buraya gelmişsek en iyisini yapmak zorundayız. Kalan dört maçtan puan ve puanlar alıp devre arasında yetenekli ve bu ligi iyi bilen karakterli oyuncularla devam edip Cizre Spor'u hak ettiği konuma taşımayı amaçlıyor ve çabalıyoruz."