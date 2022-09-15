Cizre TSO Yönetim Kurulu üyelerinden Kaymakam Demir'e ziyaret

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'i ziyaret etti.

Sevinç ve beraberindekiler ziyarette, Kaymakam Demir'e görevinde başarı diledi.

Ziyarette oda faaliyetleri, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen faaliyetler, ticaret ve sanayi alanında yürütülen iş ve işlemler ile şehrin gelişimi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, TSO Başkanı Salih Sevinç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.