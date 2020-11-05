Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile görüştü - Son Dakika

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile görüştü.

Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleşen görüşmede, iki oda arasında yapılacak iş birlikleri ile Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Sevinç gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiği Celalettin Kesikbaş'a Cizre'nin tarihini ve kültürünü anlatan kitap hediye etti.