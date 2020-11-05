Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı ile bir araya geldi
05.11.2020 13:32
Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.
Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.
Gerçekleştirilen görüşmede iki oda arasında yapılacak ikili iş birliği ile ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelerin üretilmesi ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı sonunda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ilgi ve alakalarından ötürü Eskişehir Sanayi Odası Başkanına teşekkür ederek, Cizre tarih ve kültür kitabını hediye etti. - ŞIRNAK
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