Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu - Son Dakika

Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu

11.12.2020 13:46
Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu, System.String[]

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin 1 Ocak'ta başlatılması öngörülen veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Odalar ve...

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin 1 Ocak'ta başlatılması öngörülen veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde bulundu.

Cizre TSO Başkanı Sevinç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOBB'a yazılı olarak bulunduğu girişimde, U-ETDS'nin karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına alındığını söyledi. U-ETDS seminerleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, söz konusu sistemin Türk taşımacılarına önemli ölçüde operasyonel yükün yanı sıra zaman kaybı yaşatacağını belirten Sevinç, bununla birlikte ek mali külfetler getireceği, yabancı araçların söz konusu sistem içerisinde olmaması nedeniyle Türk taşımacılarının hızının yavaşlayacağı ve haksız rekabet ortamı oluşacağı, öte yandan sistemin asıl amacı olan ülkemizdeki yük trafiğinin amaçlandığı ölçüde kontrol altına alınamayacağı detayları ile birlikte açıklanmaya çalıştığını vurguladı.

Sevinç, "Hali hazırda, ülkemizin karayoluyla yapılan ihracatında, geçiş belgesi kota yetersizliği ve vize gibi konularda yabancı taşımacılar ile eşit şartlarda rekabet edemeyen sektörümüz, yabancı araçlardan talep edilmeyen ve yine sadece Türk plakalı araçlara yükümlülük ile birlikte cezai şartlar getiren ve birçok belirsizliği barındıran bahse konu yeni sistemlerle daha da güç bir durum içerisinde kalacaktır. Ayrıca, ülkemize ithalat yönünde gerek Türk gerek ise yabancı taşımacılar tarafından yapılan taşımaların da bahse konu sisteme giriş zorunluluğunun bulunmadığı ve bu araçların veri girişlerini yapmaması halinde de sistemin temel mantığı olan 'ülkedeki yük trafiğinin kontrol' edilemeyeceği değerlendirilmektedir. U-ETDS sisteminin, sektöre bir dayatma niteliğinde olduğu ve taşımacılık ve lojistik sektörüne büyük yük getireceği öngörülmektedir. Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların U-ETDS sistemi kapsamında talep edilen bahse konu verilerinin Ticaret Bakanlığımızda mevcut olduğu, ayrıca e-irsaliye ve ihracat beyannameleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından da temin edilebileceği dikkate alındığında, talep edilen bilgilerin ilgili kurumlarla yapılacak protokol kapsamında ve veri entegrasyonu ile temin edilmesinin önü açıktır. Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gümrük birimlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından veri entegrasyonunun sağlanması halinde gerek yabancı gerekse Türk araçların ithalat ve ihracat taşımalarına ilişkin tüm verilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanabileceği göz önünde bulundurularak, bahse konu kurum kuruluşlarla entegrasyonlar sağlanıncaya dek 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılması öngörülen U-ETDS veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi hususunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB nezdinde değerli desteğinizi talep ederiz" dedi. - ŞIRNAK

Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu

Adil Karaismailoğlu, Ticaret, Cizre, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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