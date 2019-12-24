Cizre TSO'dan bin 600 öğrenciye bot yardımı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi bin 600 öğrenciye bot yardımı yapıldı.



Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım tarafından yapılan görüşme ile temin edilen botlar TSO yönetim kurulu üyeleri tarafından okullara götürülmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı yapacaklarını dile getiren Sevinç, botların 800'ünün TOBB tarafından 800'ünün de oda tarafından karşılandığını söyledi.

Sevinç, TOBB'un katkılarıyla her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduklarını dile getirerek, bu desteklerin süreceğini kaydetti.