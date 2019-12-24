Cizre TSO'dan bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre TSO'dan bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı - Son Dakika

Cizre TSO'dan bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında ihtiyaç sahibi bin 600 öğrenciye, kışlık bot yardımı yapıldı.

Cizre TSO'dan bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında ihtiyaç sahibi bin 600 öğrenciye, kışlık bot yardımı yapıldı.


TOBB öncülüğünde Cizre TSO tarafından yardıma muhtaç öğrencilere kışlık bot yardımı yapılması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin sonucunda bin 600 öğrenciye kışlık bot yardımı yapılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, yardımın TOBB öncülüğünde ve Cizre TSO tarafından gerçekleştiğini ifade ederek, yapılacak olan kışlık ayakkabı yardımının 800'ünün TOBB tarafından 800'ün de odalarınca karşılandığını söyledi. Sevinç, yaptıkları yardımlarla eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Türkiye, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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