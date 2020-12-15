Son dakika haberleri! Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasına giren Cizreli iş insanı Yüksel Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı 2020 yılı ihracat yıldızı ödülü verdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal İşlek, bölgede en çok ihracat yapan firmaların arasında olan ve her sene ihracatın yıldızı ödülüne layık görülen Yüksel Dış Ticaret yöneticilerini ziyaret etti.

Firma yöneticilerine ödül verildi.

Sevinç, yaşanan pandemi süreci nedeniyle toplu tören düzenlemediklerini belirterek, dereceye giren firmaları ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.