Son Dakika Haberleri: Cizre Tso Heyeti Habur'da

Cizre Tso Heyeti Habur'da

1 saat önce

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, Habur Sınır Kapısında temaslarda bulundu.

Cizre Tso Heyeti Habur'da, System.String[]
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, Habur Sınır Kapısında temaslarda bulundu.

Beraberinde TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle Habur Sınır Kapısına giden Sefinç, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, Habur Sınır Kapısı Müdürü Ali Gökdemir ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Müdürü Ali Avni Dinç'i ziyaret etti.

Sefinç görüşmede, nakliye sektörü ile yolcu giriş ve çıkışlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusundaki taleplerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Cizre, Güncel
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