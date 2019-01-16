Son Dakika Haberleri: Cizre Tso Heyetinden Habur Mülkü İdare Amirlerine Ziyaret

Cizre Tso Heyetinden Habur Mülkü İdare Amirlerine Ziyaret

1 saat önce

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizden oluşan heyet, Habur Sınır kapısında görev yapan mülkü idare amirlerini ziyaret etti.

Cizre Tso Heyetinden Habur Mülkü İdare Amirlerine Ziyaret, System.String[]
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizden oluşan heyet, Habur Sınır kapısında görev yapan mülkü idare amirlerini ziyaret etti.

TSO heyeti ilk olarak ipekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge müdürü Yalçın Özden'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Habur sınır kapısında yaşanan sorunlar konuşularak, sorunların çözümü hususunda taleplerde bulunularak, sorunların çözümü noktasında fikir alış verişinde bulunuldu. Heyet daha sonra, Habur Sınır Kapısı Müdürü Ali Gökdemir ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) müdürü Ali Avni Dinç'i makamında ziyaret etti. Burada da idari amirle ile görüşen heye, adına konuşan Başkan Sefinç, nakliye sektörü ve ihracatçıların sorunlarının yanı sıra, özellikle yolcu giriş çıkışlarında gerekli kolaylığın sağlanmasını talep etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

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