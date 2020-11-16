Cizre TSO ve OKİD işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği (OKİD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ve Ortadogˆu Kalkınma ve I·s¸birligˆi Dernegˆi Bas¸kanı I·mdat Bilal arasında imzalandı.

Başkan Sevinç, iki ülke arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "Bu işbirliği protokolünün her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.