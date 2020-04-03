Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
6 saat önce
Dolu yağışı Yerde biriken dolu taneleri Park halindeki aracın üstüne biriken dolu taneleri Yoldan geçen araç ve vatandaşlar Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Dolu yağışı
Yerde biriken dolu taneleri
Park halindeki aracın üstüne biriken dolu taneleri
Yoldan geçen araç ve vatandaşlar
Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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