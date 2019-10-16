Son Dakika Haberleri: Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı

Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı

1 saat önce

SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı.

Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı, System.String[]

SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgeden Cizre'ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Suriye, Cizre, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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