Cizre'ye Uzak Doğu sporları salonu yapılacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Uzak Doğu sporları salonu yapımı için girişimlere başlandı.

Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, milli antrenör Zahit Sevinik, milli sporcu ve antrenör Cudi Çelik ile kick boks Avrupa Şampiyonu Medeni Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik Spor İlçe Müdürü Selimoğlu, Kaymakam Sinanoğlu'na Cizre'de yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Sinanoğlu, Cizre Belediyesinin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ve projelere destek vereceğini belirtti. Kaymakam Sinanoğlu, bu kapsamda amatör sporcuların belediye tarafından destekleneceğini, milli sporculara uluslararası karşılaşmalara hazırlanmaları için gerekli ihtiyaç ve desteğin yapılacağını, ayrıca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Cizre Belediyesinin ortak girişimiyle Cizre'de Uzak Doğu sporları salonu yapılacağını belirterek, milli antrenör ve sporculara spor hayatında başarılar diledi. - DİYARBAKIR