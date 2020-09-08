Cizre yeni müftüsü göreve başladı - Son Dakika

Cizre yeni müftüsü göreve başladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 yıl görev yapan Selahattin Yılmaz'ın İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine atanması sonucu boşalan Cizre Müftülüğüne Batman'ın Sason ilçesi eski müftüsü Süleyman Baran atandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 yıl görev yapan Selahattin Yılmaz'ın İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine atanması sonucu boşalan Cizre Müftülüğüne Batman'ın Sason ilçesi eski müftüsü Süleyman Baran atandı.
Cizre Müftülüğüne atanan Eski Batman'ın Sason ilçe Müftüsü Süleyman Baran, yeni görevine başladı. 2013 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Baran aynı yıl Diyarbakır Cezaevi Vaizliği yaptı. 2014 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimine başlayan Baran 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu müftülük sınavına katılarak Batman'ın Sason İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Baran, son atama ile Şırnak'ın Cizre ilçesine müftü oldu. - ŞIRNAK
Son Dakika Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Fren yerine gaza basan sürücü, kadını iki araç arasına sıkıştırdı Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti