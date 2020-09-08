Cizre yeni müftüsü göreve başladı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 yıl görev yapan Selahattin Yılmaz'ın İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine atanması sonucu boşalan Cizre Müftülüğüne Batman'ın Sason ilçesi eski müftüsü Süleyman Baran atandı.

Cizre Müftülüğüne atanan Eski Batman'ın Sason ilçe Müftüsü Süleyman Baran, yeni görevine başladı. 2013 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Baran aynı yıl Diyarbakır Cezaevi Vaizliği yaptı. 2014 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimine başlayan Baran 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu müftülük sınavına katılarak Batman'ın Sason İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Baran, son atama ile Şırnak'ın Cizre ilçesine müftü oldu. - ŞIRNAK