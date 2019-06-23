Son Dakika Haberleri: Cizreli 70 öğrenci İstanbul gezisine uğurlandı
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Cizreli 70 öğrenci İstanbul gezisine uğurlandı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.

Cizreli 70 öğrenci İstanbul gezisine uğurlandı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.

Vatan Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden İstanbul'a uğurlandı.

5 günlük gezi boyunca İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları gezecek olan öğrenciler, bazı üniversiteleri de ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:39 Kaynak: AA
Cizre, Şırnak, İstanbul, Güncel
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