Cizreli 70 öğrenci İstanbul gezisine uğurlandı
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:39 Kaynak: AA
'ın Cizre
ilçesinde Türk Kızılay
Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul
gezisine gönderildi.
Vatan Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
önünden İstanbul'a uğurlandı.
5 günlük gezi boyunca İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları gezecek olan öğrenciler, bazı üniversiteleri de ziyaret edecek.
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