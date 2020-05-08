Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına, bir günlük gelirini bağışlayarak destek verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde tatlı satışı işletmeciliği yapan İhsan Tanış, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir günlük gelirini bağışlayarak destek verdi.

"Bu zorlu süreçte birbirimize yardımcı olmamız gerekir"

Bir günlük cirosunu kampanyaya bağışladıklarını belirten İhsan Tanış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kampanya başlattı. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına hali vakti yerinde olan her insanın duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da biz de bu kampanyaya faydamız olsun diye bir günlük ciromuzun tamamını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlıyoruz. Bu kampanyaya tüm Türkiye'nin destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Asıl mesleğinin pastanecilik olduğunu kaydeden Tanış, "2007 yılından bu yana Cizre'de vatandaşlarımıza tatlı sektöründe hizmet veriyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs hastalığından dolayı vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu hastalığın ortaya çıkması ile birlikte Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Çünkü sonuçta biz insanız, kardeşiz ve Müslümanız. Bu anlamda bu hastalığı atlatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devletimiz için milletimiz için halkımız için bu zor günleri atlatmak için maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Yeter ki devletimiz ve milletimiz var olsun. Bu virüs sürecinde milletle dayanışma açısından ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız" diye konuştu.