Cizreli gençler BESYO sınavına hazırlanıyor - Son Dakika

Cizre Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına (BESYO) hazırlanan gençlere destek sunuyor.
Cizre Belediyesi Spor Müdürlüğünce Cizre Hamit Özalp Stadında yapılan antrenmanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
Görevli antrenörler tarafından stadyuma, ateşi ölçülerek alınan öğrenciler, 20'şerli grup halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde antrenman yapıyor.
Cizre Belediyesi Spor Müdürü Şengül Ay Yılmaz, 200 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.
Öğrenci Mine Yavuz, BESYO sınavlarına hazırlandıklarını belirterek, "Eğitime katkı sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'na çok teşekkür ediyorum." dedi.