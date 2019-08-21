Son Dakika Haberleri: Cizreli girişimciler yatırım destekleri hakkında bilgilendirildi
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Cizreli girişimciler yatırım destekleri hakkında bilgilendirildi

48 dakika önce

Cizreli girişimciler Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri hakkında bilgilendirildi.

Cizreli girişimciler yatırım destekleri hakkında bilgilendirildi, System.String[]
Cizreli girişimciler Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri hakkında bilgilendirildi.
Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı'nın önemini belirterek, program sayesinde ülke genelinde kurulan işletmelerden örnekler verdi.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan katılımcılara, desteklerden faydalanmanın koşullarını anlattı.
Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ise, programdan faydalanacak girişimcilere Cizre Organize Sanayi Bölgesinde arsa hibe edeceklerini söyledi.
Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:28 Kaynak: AA
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