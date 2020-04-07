Cizreli kız tatil parasını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Güneş Güneş, tatil parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Vatan Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki kampanyaya, tatil için kumbarasında biriktirdiği 80 lirayla katılmaya karar verip, bunu babası Hacı Güneş'e söyledi.

Baba Güneş, kızından aldığı parayı götürdüğü banka şubesinde kampanya için açılan banka hesabına yatırdı.

Güneş yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek olmak istediğini belirterek, "Cizre'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam yolluyorum." dedi.

Kızının davranışıyla gurur duyduğunu dile getiren Hacı Güneş ise "Bu zor günlerde herkesin ve her kesimin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Çünkü bu süreci birbirimize destek çıkarak atlatabiliriz." diye konuştu.