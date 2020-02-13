Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu

6 saat önce

Cizreli kick boksçu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu, System.String[]

Cizreli kick boksçu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

07-13 Şubat 2020 tarihlerinde Hırvatistan da düzenlenen Kick – Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'na katılan Cizreli Milli Sporcu Medeni Çelik, Genç Erkek-Low Kick Contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu.

Öte yandan 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Şampiyonası Sanda branşında Cizreli Nurselen Yalgettekin Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu sporcuları başarıları dolayısıyla kutladı.

Medeni Çelik, Hırvatistan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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