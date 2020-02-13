Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu

6 saat önce

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen Kick-Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen Kick-Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.


Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Cizreli milli sporcu Medeni Çelik, 67 kilo genç erkek low kick contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu. Ayrıca Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Şampiyonası sanda branşında Cizreli sporcu Nurselen Yalgettekin 56 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.


Sporcuların aldığı başarının gurur verici bir olduğunun altını çizen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Şampiyon olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Antalya'da devam eden yarışmada diğer sporcularımıza da başarılar diliyor, madalya ile dönmelerini temenni ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Medeni Çelik, Hırvatistan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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