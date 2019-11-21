Cizreli öğrenciler cadde ve sokakları temizledi

Cizre'de öğrenciler farkındalık oluşturmak için temizlik yaptı.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğün ara tatil döneminde öğrencilere yönelik düzenlemiş olduğu "Cizre'yi seviyoruz, Cizre'yi temiz tutuyoruz" etkinliğine katılan öğrenciler, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile cadde ve sokakları temizledi.

Kaymakam Sinanoğlu, temizlik konusunda vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Belediyenin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızın katkı ve desteğini önemsiyoruz. Özellikle park ve bahçelerde ve ana yollarda belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları konusunda duyarlı olan esnaf ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gayreti ile Cizre bundan sonra daha temiz olacak. Belediye olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak ise, farkındalık yaratan çalışmaların sürekli yapılması gerektiğini belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.