Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi - Son Dakika

Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.
Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen proje sayesinde Şanlıurfa'yı gezen öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.
Öğrenciler, Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezdi.
Son Dakika Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti