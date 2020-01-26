Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi - Son Dakika
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Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.

Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.

Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen proje sayesinde Şanlıurfa'yı gezen öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

Öğrenciler, Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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