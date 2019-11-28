Cizreli öğrencilere yönelik gezi
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Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Mardin gezisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Mardin gezisi düzenlendi.
SYDV tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 180 öğrenci Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Cizre SYDV Müdürü Celal Azgan, öğrencilerin hoşgörü şehri Mardin'in tarihi ve turistik yerleri gezdiğini belirterek, bu tür etkinliklerinin süreceğini söyledi.
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