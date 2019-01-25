Cizrelilerden Kan Bağışına Yoğun İlgi

Türk Kızılay Derneği'nin Cizre'de açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

ŞIRNAK-Türk Kızılay Derneği'nin Cizre'de açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.





Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda Kızılay tarafından kan bağış çadırı açıldı. Kızılay'ın kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ömer Cirok, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile ben de kan bağışına destek verdim ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.





Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Sedat Özbek, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.





Cizreli vatandaşlardan Vedat Tanrıverdi ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Tanrıverdi, "Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.





Kızılay Cizre Şubesi Koordinatörü Zeynel EM ise, "Cizre'de yapmış oldukları iki günlük faaliyette kamu, sivil ve Cizre halkı için kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Em, "İki günlük faaliyetimizde halkın ve kamu personellerinin bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde 200'e yakın ünite kan stoğu yaptık. Bu anlamda açtığımız kan bağışına göstermiş oldukları ilgiden dolayı başta Cizre Halkına Kamu Çalışanlarına, Güvenlik Güçlerine ve emeği geçenlere Kızılay adına teşekkür ediyorum." dedi.





Biz Bitti Demeden Bitmez





Gençlik Hizmetleri ve Spor Cizre İlçe Müdürlüğü görevlileri de "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganı ile kan bağışına destek verdiler.





Gençlik Hizmetleri ve Spor Cizre İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu,"Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının Kızılay ile birlikte başlattığı "Biz Bitti Demeden Bitmez" kan bağışı kampanyası kapsamında Cizre Hükümet Konağı önündeki Kızılay kan merkezinde tüm Gençlik ve Spor ailesi olarak hazır bulunduk. Kan vermek isteyenleri bilgilendirdik ve başvuru formlarını doldurmalarına yardımcı olduk. Gençlerimizin ve personelimizin kan bağışı yapmalarına ön ayak olduk. Katılan ve kan bağışında tüm Cizre'li hemşerilerimize ve personelimize teşekkür ederiz.

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