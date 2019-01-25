Son Dakika Haberleri: Cizrelilerden Kan Bağışına Yoğun İlgi

Cizrelilerden Kan Bağışına Yoğun İlgi

1 saat önce

Türk Kızılay Derneği'nin Cizre'de açtığı kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cizrelilerden Kan Bağışına Yoğun İlgi, System.String[]
Türk Kızılay Derneği'nin Cizre'de açtığı kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda Kızılay tarafından kan bağış çadırı açıldı. Kızılay'ın kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ömer Cirok, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile ben de kan bağışına destek verdim ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Sedat Özbek, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Cizreli vatandaşlardan Vedat Tanrıverdi ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Tanrıverdi, "Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kızılay Cizre Şubesi Koordinatörü Zeynel EM ise, Cizre'de yapmış oldukları iki günlük faaliyette kamu, sivil ve Cizre halkı için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İki günlük faaliyetimizde halkın ve kamu personellerinin bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde 200'e yakın ünite kan stoku yaptık. Bu anlamda açtığımız kan bağışına göstermiş oldukları ilgiden dolayı başta Cizre halkına, kamu çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve emeği geçenlere Kızılay adına teşekkür ediyorum." - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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